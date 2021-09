Ayer tuve la suerte de comer, y después tomar café, con dos amigas. Suerte no, lo siguiente. Es un placer sentir que poco a poco nos vamos viendo fuera de las pantallas de los móviles. Tras la comida, un café en la terraza de una céntrica cafetería. Sin prisa, sin agobio, solo escuchándonos y hablando. Una gozada. Hasta que llegó una señora y como ahora no llevamos monedas, pues no le pude ofrecer ninguna. Me increpó, se cagó en mis muertos, me indicó que trabajo la noche y deseó que mi padre esté enterrado, lo cual es cierto desde hace más de una veintena de años. Suerte es la que la buena señora, a quien no juzgo por su situación, tuvo de encontrarse a alguien como yo. Utilicé la bolsa de calma y desparramé por toda la terraza el sentido común. La crispación, la grosería, la desazón y la premura por conseguir las respuestas que los demás pueden, o no pueden, tener la obligación de dar, están servidas por la calle. Solo es por desahogo porque realmente la entendí, aunque no pueda compartir su gesto. ¡Ay!