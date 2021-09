Audiovisual en català

Durant la primera etapa de la Transició es va produir el debat sobre si era més important per a la normalització de la llengua catalana dins la nostra societat que el català fos llengua de l’Educació o que s’implantàs normalment als mitjans de comunicació i al món audiovisual. Es tracta, com tants d’altres, d’un debat purament bizantí, perquè qualsevol llengua amb un ús normalitzat compta amb un sistema educatiu vehiculat en aquesta llengua i compta amb mitjans audiovisuals que hi funcionen normalment. Com compta amb sistema judicial que hi funciona íntegrament, amb un àmbit socioeconòmic que la fa servir de manera preferent, etcètera.

Més bé o més malament (generalment més malament) el català va passar a formar part del sistema educatiu i avui és un dels àmbits on la nostra llengua resulta aproximadament indefugible. I es varen crear televisions públiques en la nostra llengua que varen tenir una gran acceptació. La generació del Club Super3 tenia una oferta important i atractiva en llengua catalana per a infants, per exemple. I no es tractava d’una oferta completament diluïda dins un mar d’oferta en llengua espanyola, com, crec que inevitablement, ocorre avui. Amb les noves pautes d’oferta i de consum cultural, adaptades a la globalització, resulta del tot inevitable que qualsevol infant tengui molts més programes en espanyol al seu abast que no en català. Vol dir que els que es fan en català s’han de protegir, s’han d’impulsar i s’han de promoure. I, sobretot, s’ha de mirar que siguin excel·lents. No sé, tot sigui dit entre parèntesis, si no fóssim una nació sense estat si hauríem generat personatges com Gaudí, Dalí, Miró, Fuster, Pla, Oró, ni farmacèutiques com Grífols o hospitals d’excel·lència i reconeixement mundials. Segurament no. Per tant, benvinguda sigui la dificultat, si som capaços de fer-li front i de sortir-nos-en.

Mentrestant, emperò, aquells que ens voldrien esborrats o perifèrics en tot no descansen. El «govern més progressista de la Història», format pel Partit Socialista i Podem, està preparant una Llei General de Comunicació Audiovisual que, de manera ben conscient (no en tenc cap dubte), pretén pegar una nova punyalada a qualsevol escletxa que s’obri per aconseguir fer avançar una mica més el procés de normalització social de la nostra llengua. Allò que de moment s’ha filtrat de l’esborrany del projecte de llei ens ve a dir que l’Estat, com no podria ser d’altra manera, posa marges de presència de la llengua castellana a plataformes com Netflix o HBO. Per citar-ne només dues. Per a les plataformes d’oferta audiovisual en general. Per a la llengua de l’Estat no hi ha llibertat a l’hora d’usar-la o no. S’ha d’usar, hi ha de ser present, i hi ha de ser present de manera majoritària. I punt. No debades, i la xifra pot interessar aquells que diuen que el castellà no és una llengua imposada, hi ha més d’un centenar de lleis, normes i d’altres disposicions legals que obliguen a usar l’espanyol a centenars d’àmbits concrets. El castellà és una llengua tan imposada que ja ni es nota com a imposició. Quan una llengua es nota com a imposició és que està poc imposada. La imposició de l’espanyol és, entre nosaltres, general i absoluta. Observem, per exemple, que aquests darrers mesos ningú no ha fet esment del fet que, a l’àmbit sanitari, a les Illes Balears, tots els metges i infermers (masculins i femenins) estan obligats a saber castellà. Què val més: que sàpiguen operar bé una apendicitis o que sàpiguen castellà? Això ningú no ho diu. Però, en canvi, sí que s’ha parlat de la ‘imposició’ del català (quan hi ha personal sanitari que no el domina en absolut).

Idò bé, la futura Llei General de Comunicació Audiovisual establirà cotes per al castellà, però no per al català, ni per al basc, ni per al gallec. De fet, només deixa una escletxa (i vaja escletxa!) per a les llengües diferents del castellà, però també oficials a determinades comunitats dites autònomes del Regne d’Espanya. Es tracta de la referència al fet que el 30% de les obres que s’emetin han de ser de producció europea (imposició de la Unió Europea, per cert) i, d’aquest trenta per cent, la meitat han de ser «en castellà o en qualsevol altra llengua oficial» És a dir, fins i tot allà on hi ha un esment -sense posar-hi el nom, com a la Constitució espanyola- de les ‘altres’ llengües oficials, es deixen en competició oberta amb l’espanyol. Allà on s’imposa, el castellà no competeix amb ningú. Però allà on es permet una escletxa per a les altres sempre s’hi deixa oberta la competició amb el castellà.

Clar que els diputats de les minories nacionals al Congrés ho tenen fàcil: basta que imposin els canvis o que no votin els pressupostos del govern liderat per Pedro Sánchez. Tan senzill com això. Tot i que no tenc cap dubte que, entre carregar-se el català o aprovar els pressupostos, no hi ha cap ministre del PSOE ni d’Unidas Podemos que no triï la primera opció.