Otro ilustre iluso o un héroe

En apenas una semana, el departamento de Transportes del Consell, que dirige Javier Torres (Cs), ha presentado dos ambiciosos proyectos: uno para que haya una verdadera (no imaginaria, como la que se inventó el exalcalde Enrique Fajarnés en Vila allá por 1992) red de carriles que permita desplazamientos en bicicleta con seguridad por toda la isla; otro para que dejemos de comparar nuestro servicio de transporte público con el de Burkina Faso. No es el primer conseller que, armado de valor y buenas intenciones, se propone modernizar nuestro sistema (tercermundista) de movilidad, pensado exclusivamente para el automóvil: sin él no eres nadie en Ibiza. Los demás claudicaron en cuanto se toparon con el lobby de las empresas de autobuses (tan poderoso como el de los taxistas) o se limitaron a dejar un legado en forma de utópico proyecto que se pudre en el interior de un cajón del Consell. Deseo suerte al conseller, espero de todo corazón que consiga que la movilidad en esta isla salga ya de la edad de piedra, pero son ya tantas las veces que los políticos nos han vendido motos similares sin conseguir que nada cambie (ni un ápice en los últimos 30 años), que dudo que tenga éxito. Si lo logra será un héroe, si no (y no lo tiene fácil pues sólo le quedan un par de años de mandato), ingresará en la galería de ilustres ilusos pitiusos, que no son pocos.