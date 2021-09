Falta de liderazgo y proyecto en Sant Antoni

En los últimos días hemos vuelto a ver el evidente poco entendimiento que existe entre el alcalde de Sant Antoni de Portmany, Marcos Serra, y su primer teniente de alcalde, Joan Torres. Una falta de entendimiento que, sin duda, afecta negativamente, de manera muy directa, a toda la ciudadanía de Sant Antoni, que observa cómo sus líderes políticos, aquellos y aquellas que deberían solucionar sus problemas y mejorar su calidad de vida, se enzarzan en acusaciones del «y tú más», mientras el resto observamos con preocupación la inactividad política, sin proyectos que salgan adelante y sin solucionar los problemas enquistados que nos impiden tener una Administración eficaz y transparente. Con Marcos Serra, la falta de liderazgo y proyecto político sigue en la misma casilla de salida que hace dos años y medio, sin esperanza de que vaya a cambiar en el año y medio que le queda de mandato.

El anterior Ayuntamiento progresista comenzó lo que para los y las socialistas era fundamental para mejorar Sant Antoni: un plan estratégico de consenso político y social, muy ambicioso, que marcara el camino por el que debíamos ir caminando, sin prisa, pero sin pausa, para ir haciendo aquello que cambiase, a mejor, nuestro municipio. El Plan Estratégico Sant Antoni 2016-2030, que fue fruto de un trabajo conjunto de los grupos políticos y del tejido socioeconómico del municipio, está siendo desmerecido por los gobernantes actuales desde el punto de vista político y cómo no, presupuestario, a pesar de contar con una persona en exclusiva, un cargo de confianza, dedicada a ello. Lo que está claro es que llevamos más de dos años sin que se haya puesto el presupuesto necesario encima de la mesa para tirar adelante los proyectos que iniciarían el cambio en Sant Antoni. Un plan estratégico que el alcalde no ha nombrado en todo este tiempo y del que no se espera iniciativa alguna.

Es fundamental que el plan reviva de nuevo y que se haga partícipe a todos los estamentos sociales del municipio, ya que este proyecto es de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de Sant Antoni, y en el cual podemos aportar nuestro granito de arena. Cuando llegue el momento en el que entendamos que el proyecto es colectivo y le den la importancia que se merece, ese momento será el que nos haga grandes como pueblo.

Por contra, nos encontramos ante continuas disputas internas del equipo de gobierno conservador del Ayuntamiento de Sant Antoni, de una inactividad política sin un rumbo marcado, sin ningún proyecto destinado a mejorar la vida de la ciudadanía en estos cuatro años y, como he dicho anteriormente, una falta de liderazgo. Ante esta situación, los y las socialistas de Sant Antoni vamos a seguir trabajando en favor de nuestro municipio, como partido serio y responsable que representa a muchísima gente. Queremos que Sant Antoni tome el rumbo que se merece y que sea un lugar mejor donde trabajar y desarrollar nuestras vidas y, para ello, no se puede gobernar con medias tintas. Sant Antoni necesita tomar decisiones, que en ocasiones no serán fáciles e incluso pueden ser impopulares, pero hay que conseguir que los árboles no nos impidan ver el bosque.

Necesitamos estabilidad en Sant Antoni, necesitamos que se gobierne para la mayoría y no para unos pocos, necesitamos políticas que dignifiquen nuestro pueblo, con servicios públicos de calidad, políticas destinadas al ámbito social y a las personas que más lo necesitan y, sobre todo, necesitamos un Ayuntamiento eficaz, transparente y ejemplar, alejado del bochornoso espectáculo que el Partido Popular y sus socios de gobierno están dando en esta legislatura. Desde el PSOE seguiremos trabajando con honestidad por un cambio, una alternativa y un futuro para Sant Antoni, frente a esta derecha que sólo sabe ofrecer más de lo mismo, y de eso ya hemos tenido más que suficiente.

Antonio Lorenzo Bustamante

Secretario general de la Agrupación Socialista de Sant Antoni de Portmany