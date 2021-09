Ausencias marinas

Qué ocurriría si de nuestras costas pitiusas desaparecieran animales tan habituales como el delfín o el cormorán? Su ausencia nos impactaría emocionalmente, qué duda cabe. Ésta, sin embargo, no haría sino sumarse a otras anteriores que parecen no preocuparnos ya por lejanas, toda vez que se han ido superponiendo sin ruido en los estratos de nuestra memoria colectiva.

Cada pocas generaciones los humanos somos responsables de la extinción de un buen número de especies, añadiéndose así a nuestro triste palmarés depredador. Somos sus verdugos y sus enterradores-taxidermistas oficiales, por mucho que apadrinemos perros y gatitos en nuestros hogares para expiar los múltiples pecados que cometemos con el resto de la fauna. Con cada especie que borramos del mapa disponemos de más y más espacio para reinventarlo y explotarlo a nuestro gusto, aun a riesgo de disminuir peligrosamente la diversidad biológica, cantera vital sin la cual no habríamos llegado a ‘licenciarnos’ como sapiens (bueno, no todos, que en Afganistán aún quedan repetidores de cursos anteriores).

Con cada aniquilación agrandamos la soledad existencial que tanto nos caracteriza, ya de por sí insufrible. Y más cuando la teatralizamos sin el prisma del humor. Hacemos méritos sobrados para ingresar en ese club abrumadoramente mayoritario de planetas de vida cero, porque cero parece ser el número universal que cuantifica la vida en la mayor parte del espacio exterior. Vamos, ni una simple mosca cojonera acrobática posándose en los anillos de Saturno para solaz de astronautas aburridos.

Nuestro empeño exterminador no valora el aleatorio y frágil régimen de excepcionalidad de nuestro planeta −que abarca factores físico-químicos de temperatura y atmósfera, entre otros−, lo cual permite la vida. Suspiramos, qué cínicos, por hallar pruebas de un puñado de bacterias amorfas en mundos lejanos, pero somos capaces de poner en peligro auténticas catedrales de células, como puedan ser los elefantes o las ballenas. Vivir en contradicción perpetua parece ser el estado natural de nuestra conducta.

A los pescadores pitiusos y forasteros que faenaron entre el siglo XIX y mediados del XX se les atribuye la desaparición en nuestra geografía insular de la foca monje (la única del Mediterráneo) y la tortuga boba que, habitualmente, vivían en estas aguas costeras. ¿Qué otros animales expulsaremos o extinguiremos las generaciones actuales? Desde luego que candidatos a la lista no faltan. Una firme aspirante es la lagartija pitiusa, por culpa de las serpientes que hemos introducido con los olivos importados.

A la tortuga boba se la pescó masivamente por su carne y su fácil captura. Su brillante caparazón la delataba al reflejar los rayos del sol desde lejos los días de calma. Los pescadores se le acercaban entonces remando en silencio hasta llegar a su lado e inmovilizarla acto seguido del cuello con un golpe de gancho.

No importa de qué protección ha dotado la evolución a cada especie. Al final todas son niños indefensos ante el hombre, que no perdona. Como no perdonó tampoco el ibicenco que realizó en los años sesenta la que, probablemente, fue la última gran pesca −una matanza más bien− de tortugas en la isla. Quien me relató esto fue testigo del hecho siendo niña. Me precisó que toda la cubierta de aquel llaüt enorme, que atracó en el club náutico de Ibiza, rebosaba tortugas colocadas panza arriba. A fecha de hoy, ninguna concha de caparazón brilla más en nuestras aguas, aunque alguno de esos animales ha querido darnos otra oportunidad viniendo aquí a poner sus huevos.

Respecto a la foca monje, se le dio caza en las islas durante los mismos años que se acababa con la tortuga. Se la persiguió a tiros (ver el magnífico reportaje del 16 del pasado enero en este diario). No hubo tregua. Para los antiguos romanos la foca era el perro marino, debido al gran parecido que guarda su cabeza con la del perro; de ahí su nombre, Canis marinus. A ojos de los pescadores de las islas, en cambio, era el lobo mismo, solo que en vez de ovejas eran peces lo que les arrebataban, además de romperles las redes, a juicio de aquellos. A falta de lobos a quien echarles la culpa de todos sus males, bastaban las focas. Nada más divisarlas en el horizonte zarpaban las barcas enloquecidas a ritmo de boga asesina para darles muerte, a tiros y a palazo limpio de remo si era preciso, a fin de rematarlas. Si bien es verdad que aprovechaban la piel y la carne, cuenta el archiduque Luis Salvador de Austria en su libro sobre las Pitiusas que a veces también se las cazaba por pura diversión (el pasatiempo enfermizo de los necios). Avistar y matar animales era todo a un tiempo en el hombre.

La pobreza y la ignorancia de los pescadores demonizaron tanto a este mamífero que lo hicieron desaparecer de las Pitiusas. Lo mismo en el resto de las Baleares, así como en gran parte del Mediterráneo. Es curiosa su analogía con el lobo. En tierras valencianas al último lobo se le mató a escopetazos en 1953. Solo cinco años más tarde la última foca monje de Baleares sería abatida a tiros en Cala Tuent (Mallorca).

Costeando ahora con mi kayak, pesan en mi ánimo tantas ausencias marinas, tal sucesión de olas huecas de tortugas y focas. El mar va perdiendo sus ojos, ya pocos nos devuelven la mirada.