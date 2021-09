Les confieso que mi intención para esta semana era escribir sobre la vuelta al cole. Lo nuevo que significa la escuela de Sant Ferran, la novedad extraescolar del skate. La plaza de Sant Francesc llena de niños de Primaria repartiendo alegría y dificultades a muchos padres con el ¡uy! en el cuerpo ante las carreras de algún primerizo en estas lides. Vamos, una normalidad aparente dentro de esta ‘anormalidad’ que nos ha tocado vivir cuando languidece el mes de septiembre y se ve el final de la temporada a una hoja de calendario. Luego las circunstancias, alguna que otra conversación o simplemente alguna sensación extraña te hace cambiar y te lleva a una crónica diferente. Por qué ‘A medio vestir’. Nada que ver con la semidesnudez de cuerpo presente (no quiero que se me enfade doña Irene Montero, a la menor insinuación de machismo latente). No hay datos oficiales, ni extraoficiales que avalen lo que les voy a contar. Por aquello de huir de la estadística machacona de los institutos donde los sociólogos hacen de las suyas.

Voy a quedarme con la anécdota convertida en la historia real de un ‘amigo’, comerciante de telas, como se decía antiguamente. Me cuenta con voz triste, pero con ese ánimo de luchador impertérrito ante las dificultades. Que este 2021 no pasará a la historia como el de la recuperación de su sector (entendiendo por sector su pequeño negocio, porque para generalizar ya están los políticos de turno o los profetas de tertulia). Achaca, a su entender, que la razón de ese ‘a medias’ en la cuenta de explotación, se debe a que el público ha priorizado el estómago por encima de un armario multiprenda y multicolor. A mí me parece que hay razones suficientes para una elección de ese tamaño, pese al disgusto de mi amigo del textil. Nos han tenido encerrados en nuestras casas exhibiendo camisetas y chándales por doquier durante meses a ritmo de ‘resistiré’. Nos sueltan en verano que, con un bañador, unos shorts y algo que ponerse pasas el día. Otra cosa han sido las noches donde ya se han visto modelitos (muchos de fondo de armario o de colecciones de años anteriores a la pandemia) a estrenar de ‘es que no me lo pude poner el año pasado’. Lo que se ha llevado, y mucho, ha sido ir mediodía y noche a un buen restaurante. Colas y llame usted mañana, como ventanilla de ministerio, para conseguir una mesa y en segunda línea, las primeras estaban reservadas desde mayo. Cosas del querer…