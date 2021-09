Día mundial sin coches. ¿Está concienciada la gente de Vila?

Se suponía que el tiempo del confinamiento en el mundo en general y en Vila en particular había servido para reflexionar, para que el ser humano cultivara lo mejor de sí mismo, en pro de un mundo más justo, y con más civismo. Más habitable. Yo solo soy un ciudadano que sabe que Eivissa es diminuta. Y yo no sé si respetamos el aire que toda la ciudadanía respira.

También tengo en cuenta los que trabajan en Ora y quiero que tengan siempre trabajo. Que se usen coches eléctricos. Aunque sé que son más caros. Que haya ayudas para la adquisición de los mismos. Lo que es evidente, es que hemos de cambiar el chip.

Se ha puesto de manifiesto que mucha gente muere al año a causa de la contaminación. En otras ciudades.

La frase que encabeza esta carta hace ver que Vila no está suficientemente concienciada. Yo he llegado a ver a gente conduciendo, de forma nefasta. Hablando por el móvil, mientras no respetaba el paso de peatones.

En Vila se ha convertido en normal lo que no es normal. Pues mucha gente coge el coche para poquísima distancia. Y no solamente desde junio, julio y agosto. También de octubre a mayo. Aunque menos. Yo que soy peatón, sugiero que sean respetados peatones, ciclistas y patinetes. Las partes más débiles de los que circulan por las calles.

Reconozco que muchas personas que conducen bicicletas en la acera, son agradecidos. Y lo hacen porque es peligroso en carretera. Pero otros son muy incívicos. Hace falta más civismo en todas las partes. Patinetes, que conduzcan de forma prudente, etc.

Aunque desde luego lo más peligroso, son los coches. Cuando se cogen de forma innecesaria. Que además contaminan, y ponen en peligro las ambulancias cuando estas quieren pasar.

Es pues necesario que el civismo se ponga de moda. Y tengamos también el respeto como bandera.

El Día del Pedal, y el Día Mundial sin coche. Debiera, ser, siempre que los de la Ora mantengan su trabajo, claro está, más días al año.

Hay gente muy joven, en Vila, que por no caminar un kilómetro coge el coche. Y tienen tres en una familia. Necesitamos un cambio de hábitos, si de verdad queremos preservar el planeta. Y hacer una Vila más respetuosa. Y con energías renovables. Que esa es otra.