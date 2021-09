Hasta luegui, troncos

El hermano de mi amiga Esther se fue a vivir a Brasil hace una pila de años y desde entonces solo ha vuelto de vacaciones. Esa larga ausencia le ha congelado el idioma que hablaba cuando se marchó. Te llama tronco, dice que se ha encontrado con un menda o que todo está dabuten. Es como si hablara en castellano antiguo, en una lengua ya en vía muerta. Me acordé de él durante el concierto de Johnny Burning la semana pasada en el Hotel Santos de Platja d’en Bossa, cuando se refería a Madrid como el Foro, una expresión que hacía años que no escuchaba, aunque yo mismo la usaba constantemente hace treinta años, cuando era un perla malasañero. Pensé que a veces los dichos pueden darse la vuelta y que una palabra puede valer más que mil imágenes, o al menos despertarlas, porque ese Foro rescató de la memoria un cerro de recuerdos. También en si mi yo adolescente llegaría a entenderse con los adolescentes de ahora, con los bros y los panas de mis hijos, por ejemplo. En plan si entendería lo que es un mierder o si me daría cuenta de que me están troleando o si me sentiría ofendido si me hacen un nextazo o si me considerarían random. Yo por si acaso pongo la oreja para no convertirme en un pipas. Hacendado me hallo. Hasta luegui.