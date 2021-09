Los expertos ya le han dado nombre a la patología: síndrome de la lavadora. Es así como diagnostican el rechazo humano hacia el constante aumento del precio de la electricidad. Además, reflejan con claridad los síntomas de esta nueva enfermedad, sencillos de identificar: sudor frío, taquicardia y pérdida de visión por mantener fijamente la vista durante el proceso de centrifugado. Otra de las señales que nuestro cuerpo nos manda y que nos advierte de padecer el síndrome son los morados en las piernas a consecuencia de ir a oscuras por la casa, y las contusiones en el llamado hueso de la suegra, es decir, en los codos de ambos brazos. Al parecer, los carpinteros no dan abasto en parchear puertas y picos de mesas y los cristaleros advierten de que es mejor colocar pegatinas en las ventanas porque la pérdida de visión hace que se vean abiertas, pero no lo están y se rompen al ser golpeadas con la frente. Virgen santa la de consecuencias que puede traer el decidir si darle o no darle a un interruptor. Lo nunca visto.