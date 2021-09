El ‘aeromuerto’ de Barcelona ha servido también para que la Generalitat aprenda con cierta brusquedad que Sánchez no es Rajoy. El presidente arrebatador, pues funciona por arrebatos, juega cada partida de póker como si fuera la definitiva. Los refunfuñones del Govern catalán podían imaginar que un primer ministro que viene de decapitar a su guardia pretoriana no vacilaría en retirar su envite de 1.700 millones de la mesa, si sus destinatarios fingen que consideran improcedente el despilfarro. La ingenuidad no cotizaba entre los vicios independentistas.

El ‘aeromuerto’ tendrá consecuencias. De un modo incomprensible, varias generaciones adoptaron como himno vitalista el ‘Bird on the wire’ de Leonard Cohen, pese a que contiene versos desoladores del estilo de «como un bebé que nace muerto,/ como una bestia con su cornamenta,/ he desgarrado a todo el que se me acercó». Contra quienes sostienen que es mejor acabar con la ampliación antes de que nazca, los anuncios fallidos o nonatos también desgarran a los involucrados y pasan factura (ver más arriba para conocer el pagano habitual).