Dos temas me rondan en la cabeza a la hora de escribir estas líneas. Una el ritmo de vacunación. Vamos a por la tercera dosis. No es que en principio me parezca mal. Si hay colectivos que se pueden sentir más tranquilos y asegurar su inmunidad con una tercera dosis habrá que hacerlo. Pero me crea una cierta preocupación y una reflexión profunda. Y es que se cumple lo anunciado por Manos Unidas hace tiempo respecto al hambre en el mundo.