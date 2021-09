Gastronomia a Can Misses

Gastronomia a l’hospital de Can Misses i de qualitat.. I per què no?. Per unes circumstàncies o tal vegada discrepàncies sobre la seva salut, aquest humilíssim servidor, poeta emèrit per la gràcia de Deu però també repartidor de pizzes a domicili sotmès a lleus discrepàncies internes sobre la seva salut ha gaudit de vacances pagades a l’hospital -públic, públic, públic- de Can Misses concretament a una habitació amb vistes referència inevitable directa al clàssic literari aquell. La cosa de tota manera fou simple. I així ho manifestava l’informe de la metgessa; refiere cuadro desde el jueves de inicio de odinofagia, y tos, con expectoración blanquecina. Niega fiebre o sensación distérmica. Niega dolor toráctico..., bla, bla,bla... Total, res de relativa importància. La vida continua i l’home podrà dedicar la seva vida a l’estudi de l’obra creativa de per exemple John Ford. O de Charles Teodor Dreyert. Altra inquietud l’envoltava al poeta en qüestió; l’aspecte, no menor, no menor, de la gastronomia, de la notabilitat del menjar de cada dia. No és, o almenys un temps no ho era, de prestigi tot el relacionant en el menjar que s’ofereix a Can Misses. La por, la desconfiança podria ser letal.. Llavors la realitat fou un altre. Oblidem per sempre més a sectors reaccionaris, demagògics i populistes a l’estil Vox i els seus imbècils accionistes accionistes y de propaganda. A l’hospital de Can Misses es menja be i els seu cuiners no fan trampes a l’estil Ferran Adrià i el castrador restaurant anomenat El Bulli, un mite que cal destruir ara mateix.