Píldoras de Armengolín para septiembre

Con la subida estratosférica del recibo de la luz, que acumula ya más récords que Usain Bolt, el IPC disparado en Balears y el inicio del curso, que supone un gasto considerable para los padres, por no hablar de los precios inalcanzables de los alquileres y los pisos en venta, la vuelta al tajo, a la nueva normalidad, a la realidad o como queramos llamarlo, se hace más cuesta arriba después del verano. No así en el seno del Govern balear, donde su presidenta, donde otros vemos llanto y crujir de dientes por la crisis pandémica, ve un panorama tan idílico que una ya no sabe si estamos viviendo en Ibiza o en el mismísimo Edén. Según el discurso de Francina Armengol en el debate de Política General, los ciudadanos poco menos que debemos darle las gracias porque los empresarios acogotados por la crisis ya rec iben, 18 meses después, ayudas para sus negocios (los que no han cerrado ya sus puertas definitivamente), las listas de espera de la sanidad, con demoras récords en Ibiza, se van a solucionar, la crisis no durará más de dos años y hay pleno empleo en las Pitiusas. Así que para quienes viven en la dura realidad del final del espejismo veraniego les aconsejo que escuchen los discursos presidenciales: una píldora de Armengolín y la vida se ve de color rosa. Ríete del Valium.