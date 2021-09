Me sienta bien

La señora que se ha dirigido a mí en la calle no es real. Esto es lo que me digo mientras la señora me habla y mientras yo evito contestarla para que la gente no me vea hablar solo. Entonces le ruego telepáticamente que me deje en paz, pero ella carece de funciones telepáticas y no me escucha. Estoy detenido frente al escaparate de una tienda de ropa, con la señora irreal al lado. Dice que conoció a mi madre y que mi madre adoraba las milhojas de merengue, aunque no hacía ascos a las de crema pastelera. La mención a las milhojas me obliga a salivar, pues tengo una ligera bajada de azúcar. La señora irreal y yo nos reflejamos un poco en el escaparate de la tienda. Nuestros reflejos aparecen junto a dos maniquíes, uno de hombre y otro de mujer, como si formáramos parte de la decoración.