Mayores en clase

El saber no ocupa lugar y nunca es tarde, pero ¿se han preguntado alguna vez cómo se sentirían en un aula siendo mayores de 40 años y rodeados de chicos y chicas de 18? Tiene que ser algo verdaderamente extraño a la vez que interesante. La experiencia frente a los inicios; la inquietud frente a lo que toca hacer. Sencillamente, maravilloso. Estos días muchos de nuestros jóvenes comienzan su andadura universitaria, lo cual es un privilegio y un derecho, y otros, ya no tan jóvenes, deciden que la vida está repleta de oportunidades para conseguir aquel sueño que en su momento fue imposible hilar y que, hoy por hoy, sigue siendo una asignatura pendiente. Me hace feliz pensar que estas cositas suceden, mientras el mundo gira y muchos siguen empeñados en enmarañar la figura del ser humano. ¿Será porque son incapaces de entender que somos muchos los que seguimos creyendo y luchando por nuestros sueños? Pobres.