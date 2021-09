Un juicio de valor o conversación informal, en una calle peatonal de Sant Francesc paseando con un buen helado (siempre endulza la situación). Un día gris, de esos de playa, a medias, y tiendas las otras medias, con tiempo suficiente para llegarse hasta el Faro de la Mola por lo del mínimo esfuerzo (se llega en coche). Luego a cenar, si has reservado o un tente en pie si la comida tenía bullit de peix o la consabida ‘langosta con patatas y huevos fritos’ plato convertido en icono de los que proclaman en reuniones de amigos o familiares, incluidos cuñados, aquello de: Este verano Formentera, claro. Como si no hubiera otros destinos al alcance de nobles y plebeyos. En este, pasado el 11 de septiembre, año 2021 (año Santo en Santiago, el mes que viene entenderán porque hago esta acotación) se repite la historia de otros septiembres (el año I del covid no vale). Parejas por doquier de todas las nacionalidades. Mediana edad o entrados en la madurez. Los hijos empiezan en la ‘uni’ y pueden quedarse solos, a pesar de las fiestas a escondidas aprovechando la ausencia de los progenitores. Aquellos que han estado teletrabajando en agosto (se repite el chollo de quien trabaja en agosto tiene mes y medio de vacaciones) aprovechan la ilusión de los abuelos de una u otra rama familiar por compartir los nietos. Unos los llevan al cole y los otros (suelen ser los paternos) los van a buscar a eso de las cinco (en este caso no es hora taurina, sino de merienda con zumo incluido).

Estas parejas suelen tener actitud

de noviazgo permanente, con límite de tiempo que acaba en el ferry de vuelta. Buen restaurante después de una media jornada en la playa. Descanso y luego puesta de sol con mojito en el menú. Todo un compendio de «m’agrada Formentera». Al alcance de esos pocos privilegiados que por rizar el rizo deciden alquilar el Mehari de turno para hacerse la foto de la envidia generalizada entre los que se han quedado en casa por muchas y diferentes razones. Hoy ya es un septiembre sin aquellas aglomeraciones. De unos días de ‘todo incluido’ que para algunos (alemanes sobretodo) son más baratos que quedarse en Frankfurt. De largas colas en los buffets de los hoteles de ‘Tui dependientes’. En fin, hoy «m’agrada Formentera» dijo el neófito en estas lides de veraneo tardío.