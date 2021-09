Obertura de l'any judicial: quina traca!

A Madrid es vanten de saraus que volen, bàsicament, mostrar on és el poder. Potser poden fer-ho, encara que no quedi especialment elegant, ni gaire europeu, ni permeti ostentar la grandesa que ells voldrien. Però tenen el que queda d’un estat que els permet de dur-ho a terme, amb més o manco cerimònia. Un d’aquests saraus és l’oberturta de l’any judicial, que va a càrrec del president del Consell General del Poder Judicial i, protocolàriament, del rei d’Espanya. Normalment, l’esdeveniment ja sol donar què parlar. Enguany, des del meu punt de vista, ha superat totes les expectatives.

Les supera, en primer lloc, perquè el personal del CGPJ ja porta més de tres anys (més de mil dies, diguem-ho també en aquests termes) caducat. S’hauria d’haver renovat fa més de tres anys, i no s’ha fet. Tothom sap que no s’ha fet perquè el PP té la capacitat de bloquejar-ne la renovació. I no s’han arbitrat els mecanismes necessaris perquè això no es pugui produir. Avui, més de tres anys després de la renovació per llei, el PP continua l’estratègia de bloqueig. Per tant, que no ens venguin a dir res de l’imperi de la llei, ni del compliment de les lleis, ni de tot aquest bla, bla, bla que innunda sistemàticament un estat corcat, marcat pel lawfare més bèstia (juntament amb el polonès, potser) que ara mateix es pot observar dins els confins de la Unió Europea.

Enmig d’aquest desgavell, el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, un magistrat clarament aliniat amb l’ultranacionalisme espanyol i la dreta més extrema (per tant, claríssimament marcat des d’un punt de vista polític, cosa que no casa gaire amb la divisió de poders que, des de Montaigne, se suposa a la base de qualsevol sistema democràtic), es permet renyar els partits perquè no han arribat a un acord per a la renovació del Consell. I vostè, Lesmes, no hi té res a veure, amb això? El CGPJ s’hauria pogut renovar, n’estic ben convençut, d’una manera senzillíssima. Es podria fer avui mateix, millor que no demà. Bastaria que en Lesmes i el seu equip dimitissin. Segurament bastaria que dimitís en Lesmes, encara que no el seguís ningú. Amb la dimissió de Carlos Lesmes es podria complir la llei. Probablement es compliria. Però Lesmes, “inasequible al desaliento”, continua al capdavant del Poder Judicial quan fa tres anys que el seu mandat ha caducat. Què dirien, els jutges, posem per cas, si Pedro Sánchez decidís esperar tres anys a convocar eleccions quan s’acabi aquesta legislatura? Ho trobarien normal? No farien res per impedir-ho? Però, pensem-hi en termes justos: estaria fent, senzillament, el que ara fa Carlos Lesmes amb total impunitat. I ho fa impunement perquè no existeixen els mecanismes per impedir-ho. Si Lesmes tengués un mínim d’ètica professional, seria ell mateix el que provocaria la renovació de la direcció del CGPJ.

Després de l’exercici de cinisme extrem a què acabam de fer referència, el president del CGPJ, oblidant completament tant la divisió de poders com les prerrogatives del govern de l’Estat, es permet renyar Sánchez pels indults als presos polítics catalans. No havíem quedat, precisament, que l’estat de dret es basa, entre d’altres coses, en la divisió de poders? I que uns poders no poden intervenir en les decisions legals i legítimes dels altres? Idò! Qui té la capacitat per atorgar indults? Hi tendria res a dir, si actuàs com un autèntic demòcrata, el president del Consell General del Poder Judicial? Dit entre parèntesis: ha sorprès que la majoria de mitjans de comunicació posàs l’accent en el reny de Lesmes en comptes de fer-ho en la seua total il·legitimitat per renyar ningú per decisions que li corresponen. I que queden, assortadament, fora de l’abast del CGPJ.

La cirereta del pastís, tal i com ja ens té acostumats, l’ha posada Felip VI. I l’ha posada en una de les coses que més esperen els assistents al sarau madrileny: els comentaris en els “corrillos” al voltant de l’acte. Un d’aquests comentaris -sempre passa- ha sortit en portada a mitjans escrits d’abast estatal. I l’ha proferit el Borbó jove. “Us ha llegit la cartilla a tots”, ha dit, en la seua segona llengua, el rei espanyol als partits polítics. Especialment als que donen suport al govern de l’Estat, hem de suposar.

A partir d’aquí, només un parell de preguntes retòriques. Qui és el president del Consell General del Poder Judicial per llegir la cartilla als partits polítics? Qui és el Borbó per ufanar-se’n? Qui ha de garantir la separació de poders, a la suposada gran i perfecta democràcia espanyola? Qui té l’atreviment de renyar ningú si té el mandat caducat fa més de mil dies, o siga més de tres anys? Com pot el rei, que ha de fer d’apagador de focs, tirar-hi encara més benzina? Com pot ajudar la democràcia que un partit que té una cinquantena de diputats al Congrés compti amb la majoria absoluta d’un dels poders de l’Estat i no hi hagi cap mecanisme per evitar-ho? Quina premsa hi ha a l’Estat que no demana en portada de manera general que Lesmes dimiteixi perquè així es pugui renovar la direcció del CGPJ? Quina opinió pública hi ha al Regne d’Espanya que mira impassible aquesta escopinada a la cara de tota la societat sencera?