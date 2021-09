llama la atención

Que los hospitales y almacenes sanitarios de las islas cuenten en la actualidad con 300.000 dosis de vacunas contra el coronavirus que aún no se han administrado. Una cantidad más que suficiente para asumir terceras dosis y pautas completas de quienes aún no han recibido el primer pinchazo, según ha reconocido el propio Ib-Salut. La directora asistencial, Eugènia Carandell, espera que en octubre, con el fin de la temporada turística, acudan a vacunarse muchos trabajadores de Balears que aún no lo han hecho. Desde finales de septiembre serán los centros de salud los que asuman el proceso de vacunación de la población.

La buena ocupación hotelera que se ha dado en Ibiza y Formentera durante el mes de agosto. Sobre todo en Formentera, donde con la totalidad de la planta abierta, la ocupación fue del 82,7 por ciento, solo siete puntos por debajo de 2019, la última temporada precovid. En Ibiza el pasado mes estuvieron abiertos un 70 por ciento de los alojamientos y la ocupación fue del 77,9 por ciento. La ocupación más alta se dio en Sant Antoni.