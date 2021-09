¡Rayos, truenos y zancadas!

En efecto, de pronto el trueno de un rayo cercano rasga mis tímpanos, ya de por sí magullados de tantas Fallas soportadas año tras año en Valencia. Suena como cualquier otro desde que el mundo es laboratorio de sonidos de un Universo claustrofóbicamente silencioso. Suena a derrumbe de cúpula celeste por colapso repentino: los nubarrones también provocan seísmos. Instintivamente doy media vuelta, ya no chuleo. Vuelo, más que corro, soy cigüeña despavorida que torna a su campanario al primer tiro de escopeta. Ya no tengo edad para que me caiga un rayo encima. No me viene bien, la verdad. Si te dan el alto así, con semejante pirotecnia eléctrica, te detienes en seco y vuelves por donde has venido.

Los etruscos creían que Júpiter lanzaba tres tipos de rayos. Según su clasificación, el que acababa de caer obedecía al de advertencia, aunque era bien real, no de fogueo, tal como yo los percibía en la feliz inconsciencia de la juventud. Entonces, nada ni nadie me descabalgaba de mi carrera diaria. Me importaba un carajo qué cosa me apuntaba a dar desde la tierra o el cielo, fuera Júpiter o el cazador loco del pueblo de al lado.

Mientras regreso a casa a zancada batiente, la tormenta completa su cerco. Una oscuridad de eclipse engulle la luz y el ánimo. Las nubes se ensombrecen veloces, rivalizan en diferentes negruras, superponiéndose hasta modelar un relieve de amenazantes figuras oculadas que parecen mirar por donde te escondes para atinarte con el rayo y dejarte tieso.

La tormenta arrecia y acelero la carrera. Mis zancadas siguen ahora su frenético compás. La descarga de un solo rayo equivaldría a la electricidad de todas las discotecas de Ibiza juntas. Y, francamente, tengo el cuerpo justo para aguantar los vatios de unas pocas pilas de petaca únicamente.

Como era de esperar, la lluvia aparece puntual, ofreciendo su creciente tintineo orquestal a la percusión ensordecedora de los truenos. Al principio son solo unas gotas de grueso calibre; en breve, una tromba de agua que lo anega todo en segundos, a mí el primero, tanto que mi aspecto me hace reír nervioso. Parezco recién abortado de la placenta de una nube. No me importa chapotear en los baches de la carretera, pues corro como un galgo enloquecido al que asusta una jauría de mangueras a toda presión.

No me cruzo con nadie, salvo con algún coche con todas sus luces encendidas que circula despacito en mitad de un torrente, hasta poco calzada. La tormenta planea sobre mi cabeza, recordándome que el segundo rayo de Júpiter es ya a herir. Me asalta el pánico.

De pronto, en medio de mi estampida, me acuerdo de Octavio Augusto, el primer emperador romano, del miedo ancestral que le provocaban los rayos. Antes me mofaba de su necedad; y ahora y aquí, fugitivo de la histeria eléctrica de los nubarrones −y de la mía propia−, comparto no solo su terror sino que comprendo hasta su ánimo supersticioso. En semejantes circunstancias, haría bien, mientras corro, en imitarle echándome por encima una capa de piel de foca (con capucha y todo, ¡por Júpiter!), pues se creía en aquella época que este material protegía de los rayos, a decir de Plinio el Viejo. Las tormentas horrorizaban a Octavio desde que un día sufrió las consecuencias de una. Sucedió, nos cuenta el historiador Suetonio, durante su campaña contra los cántabros. En una marcha nocturna un rayo chamuscó su litera (solía él viajar de noche en ella), fulminando al esclavo que iba delante, antorcha en mano. Desde entonces, viajó siempre con una buena piel reglamentaria de foca a su lado.

Pues bien, yo no solo marcho ahora suspendido entre relámpagos desprovisto de una piel de foca, ¡ay!, sino que ni siquiera me consuela un mísero poncho de plástico infame comprado en un chino. Corro a contrarreloj, masticando adrenalina a dos carrillos.

Por fin mis ojos mojados, casi ya de anfibio, entreven mi casa bajo el diluvio como un arca de Noé a la deriva. Unos metros más esprintando y acabo por cruzar la línea de meta de la puerta. ¡Salvado! Justo el tercer rayo de Júpiter, el de la muerte, impacta muy cerca. Ha fallado por poco, pero me ha fundido todos los halógenos de la casa. Mañana llamaré al seguro (¡socorro!) y me armaré de paciencia. Ahí, en su resistencia a pagarme, es donde Júpiter se vengará por seguir yo con vida. Sabré entonces de un cuarto rayo de este dios resentido.