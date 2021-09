Esencia y apariencia

Por otro lado, continúan las tensiones sobre el poder judicial. Lesmes abre el año con reproches nada velados y recomendaciones obvias y el aparato de propaganda gubernamental extiende con todos sus opinadores amigos del alma o pelotas el disparate de que el bloqueo de los nombramientos es tan grave como el golpe del procés. Que no me lo he inventado yo, sino que lo he oído en una radio pretendidamente seria. Y además, como el PSOE no remonta en las encuestas, hay quien sospecha de toda esa información interesada filtrada por la fiscalía sobre el rey emérito. Que nada viene mejor para desviar atenciones como atacar a la monarquía venga o no a cuento.

Una, por su parte, en este verano feliz para ella, y por desgracia, pesaroso para gran parte del mundo, guarda en su memoria selectiva una imagen reveladora. La del presidente en alpargatas involucrándose con autoridad y profesionalidad de tobillos para arriba en la terrible crisis de Afganistán. Y demostrando que la misma crisis le tocaba un pie, y disculpen el chiste fácil, a tenor de su calzado impropio e irrespetuoso. Me dirán algunos que eso son nimiedades. Pero yo afirmo que, si no importa, no te pongas chaqueta y corbata. La imagen es icono fiel de quien solo cuida lo que muestra. Metáfora reveladora de cómo la hermosa apariencia no se corresponde con la esencia.