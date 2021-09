Leo al propietario del Croissant Show, André Quidu, que cuando montó el ya mítico local de la Marina, a finales de los 80 del pasado siglo, en Ibiza se podía vivir con «tres duros», evidentemente es una forma de hablar, algún duro más sería, pero sí es cierto que hace no mucho tiempo la vida en la isla era mucho más barata y estaba más o menos al nivel de cualquier ciudad de la Península, algo que hoy parece que haya ocurrido hace muchos años en una galaxia muy lejana. Todos sabemos que vivir hoy en Ibiza de una forma digna cada vez está al alcance de menos personas, que cada vez es más numerosa esa parte de la sociedad que paga el alquiler con el agua al cuello o se ve obligada a compartir piso a pesar de tener un trabajo regular o a malvivir en caravanas, casuchas o directamente chabolas. Unos días después, en este mismo diario, el geógrafo de la UIB Macià Blázquez asegura que «despreciar al turista de clase trabajadora porque gasta poco genera una injusticia». En esta sociedad a dos velocidades en la que vivimos, una cada vez más rápida y otra de una lentitud exasperante, ya no solo se desprecia al turista de clase trabajadora, sino a la clase trabajadora en general, que cobra a precio de corcho lo que paga a precio de oro. Y ya no son tres duros, ni 300, ni 3.000...