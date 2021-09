Durante años, muchos vecinos de Sant Antoni se han preguntado por qué determinados negocios que cometen irregularidades con descaro y reciben denuncias, siguen actuando con impunidad. La contundente sentencia dictada por el Juzgado nº 1 de lo Penal de Ibiza en contra de los intereses del jefe de la Policía Local, Javier Verdugo, y los hechos probados, afianzan sus sospechas: el sistema apesta y, además, parece que solo atisbamos la punta del iceberg de lo que realmente ha estado ocurriendo en el retén de Portmany.

He leído el texto completo que absuelve a la exconcejala de Gobernación del Ayuntamiento de Sant Antoni, Aída Alcaraz, acusada de acoso laboral por Verdugo, y me ha producido un gran estupor. Un responsable policial, sobre el que pesan innumerables sospechas y expedientes de irregularidades, denuncia por acoso a la concejala que tiene la obligación de supervisarle. Entre sus ridículos argumentos, que en un periodo en que se dio de baja le quitaron el teléfono móvil y la cuenta de correo electrónico para que los utilizara su sustituto, a pesar de que ambas herramientas son corporativas y no particulares. También sufrió el terrible agravio de tener que dejar de emplear en exclusiva el vehículo oficial que tenía asignado, debiendo prestárselo a otros miembros del cuerpo cuando él no lo usaba. O que, por falta de espacio, se viera abocado a compartir provisionalmente su despacho con la directora técnica de Seguridad.

Verdugo incluso denunció a Alcaraz por ‘humillarle’ al pedirle que cubriera un turno de noche al no haber ningún oficial asignado porque el cuadrante, que se organiza desde el propio retén, estaba mal hecho. ¿Acaso el jefe de la Policía Local pretendía que se efectuase el servicio sin un responsable que lo coordinara? Y, ya para colmo, hasta denunció el supuesto desprecio de la concejala por pasear sin él por el West End, como si ésta no tuviese libertad para circular por donde le viniese en gana.

El resto de la acusación se fundamentaba en pruebas igual de risibles y exiguas, que se antojan más la pataleta de un niño malcriado que el argumentario documentado y jurídicamente sólido que se le presupone a todo un jefe policial. Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que una vez terminada una instrucción que reveló tan escasa materia penal, el asunto acabara en juicio? Y aún peor, ¿por qué, con tan mezquinas acusaciones, la Fiscalía pidió un año de cárcel para Alcaraz y la sometió a un castigo innecesario e injusto? La Fiscalía, por cierto, también ha merecido el reproche de la jueza en la sentencia, que además desmonta una por una todas las acusaciones.

Ambas preguntas quedarán sin respuesta, pero nos obligan a cuestionarnos qué clase de conexiones existen en la isla para que las instituciones públicas pierdan el tiempo y sometan a esta tortura a una persona que simplemente hacía su trabajo y pretendía corregir las irregularidades detectadas. Un ejemplo llamativo: en el retén se guardaban sobres con dinero incautado a vendedores ambulantes, con las denuncias originales. Algunas, nada más y nada menos, que con tres años de antigüedad. Los importes se deberían haber entregado a tesorería y las denuncias a servicios jurídicos para que no caducaran, como finalmente ha ocurrido. ¿Cuántas denuncias más han prescrito en los cajones? ¿Quién se ha beneficiado?

Ante la gravedad de este asunto, solo podemos preguntarnos si únicamente atisbamos una leve porción de toda esta historia. El runrún de los últimos años acerca de lo que ocurre en el retén es altamente preocupante y, de ser mínimamente cierto, obligaría a una depuración y reestructuración radical. La sentencia y los hechos probados, indirectamente, le aportan mayor credibilidad.

En la sociedad portmanyina se habla de una Policía Local dividida, donde un responsable apenas ejerce el mando y quien realmente decide es otra persona; y diversas fuentes confirman lo mismo. También se refieren a que las horas extras que complementan el salario de los agentes se han repartido en beneficio de un puñado de afines y en detrimento de muchos, y, aún más grave, que hay familiares de determinados miembros del cuerpo que han sido contratados por establecimientos conflictivos para evitar controles y denuncias. Un cúmulo de irregularidades donde incluso se detallan regalos específicos.

El pasado domingo, Diario de Ibiza pedía en un editorial la destitución del jefe de la Policía Local, por la falsedad de sus acusaciones contra la concejala y las irregularidades detectadas. Sin embargo, el asunto parece aún más profundo y no se circunscribe a una persona en singular, sino a un grupúsculo y un sistema de trabajo viciado. La pelota está en el tejado de los actuales miembros del equipo de gobierno, que tendrán que decidir hasta qué punto puede ser pesada la espada de Damocles que pende sobre sus cabezas; si Sant Antoni es el Far West o un municipio regido por la cordura y el imperio de la ley.

@xescuprats