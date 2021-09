Recuerdos de un verano cualquiera

Este iba a ser un verano diferente, de la esperanza, el primero tras el maldito virus. La conciencia social, tan voluble como casi inexistente, nos iba a regalar un estío más pausado, más respetuoso con el medio ambiente. Pero la realidad es tozuda. Como cada verano, rezongamos y maldecimos por el calor (¡siempre como si fuera el primer agosto de nuestras vidas!) y nos quejamos porque hay más turistas que nunca; que no se puede extender la toalla, que hay demasiados barcos... En eso nada ha cambiado, como tampoco en la sucesión de desgracias con el marchamo inconfundible del estío: accidentes de todo tipo, incendios, despeñados y, lamentablemente, también violaciones grupales (la castración química me parece un regalo para estos seres infrahumanos). Es evidente que como especie tenemos una capacidad sorprendente para minimizar la importancia de lo realmente vital, como el cambio climático, y sobredimensionar lo ridículamente accesorio (la huida de Messi del Barça, la posible llegada de Mbappé al Madrid...). Por eso me extraña que a estas alturas no se hayan alzado voces, las mismas que clamaron contra la posidonia, para erradicar de nuestro litoral los islotes, esos obstáculos que tanto daño hacen al turismo náutico.