Me estoy cansando de justificar posturas de hombres que más bien son de cobardes. Sí, lo digo alto y claro. Entre los que somos del género masculino existe una gran cantidad de machitos sueltos que solo hacen degradar nuestro género con discursos misóginos y homófobos. Ejemplos los escuchamos cada día, sin decir nada, por no entrar en conflicto mientras te tomas unas cañas. Los micromachismos, entre nosotros, funcionan a la orden del día; desde primera hora con los carajillos hasta los gin-tonics de la noche. Y es que parece que los machos de mentira estén ungidos por la gracia divina y todo se les perdona. Pues no, ese macho de m... no me representa, ni a mí ni a muchos hombres que han sabido poner por encima el valor de las mujeres, su inteligencia, su capacidad para reinventarse (a pesar de nosotros) y su valentía para rebelarse contra un sometimiento secular, en el que la religión tiene mucho que ver. Pero además estos machitos son inseguros y fácilmente influenciables, viven cómodos en la desigualdad, sobre todo si es de género porque se sienten poderosos en su ignorancia. Es vergonzoso ver cómo el discurso rancio, casposo, de los machos de mentira se está visibilizando cada vez más en nuestra sociedad. Además aparecen partidos políticos como Vox, que ocupan espacios de poder, que dan pábulo a esas teorías que marcan desigualdades de género, sociales y económicas. Hasta que no seamos capaces, todos, de respetar nuestra identidad sin prejuicios no lograremos superar esa brecha.