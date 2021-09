Un sistema educatiu per fer ciutadans obedients?

El nostre sistema educatiu ha sofert un moviment pendolar de grans dimensions, que no sabem si s’ha produït només per pura inèrcia en relació al passat immediat o si forma part d’una pulsió més de fons, més important, més clau per entendre cap on volem anar com a societat. És evident que aprendre verbs de memòria no serveix per aprendre una llengua. Allò que ens feien, fa mig segle, de posar-nos el present d’indicatiu de “to be” en anglès i fer-nos-el aprendre de memòria suposant que això servia per parlar anglès resultava una completa aberració. Però pretendre, a través d’un suposat enfocament comunicatiu, que pots aprendre a parlar bé una llengua sense estudiar mai un verb de memòria resulta igualment extraordinari, si no impossible. Ni es pot començar a través de la memorística pura i dura ni es pot descartar la memòria com a element bàsic per aprendre qualsevol cosa. Ni la memòria ho és tot ni no és res. En l’equilibri hi haurà la virtut, com en tants altres aspectes.

Actualment, hi ha molts aspectes bàsics en la formació dels infants i dels adolescents que es descarten sistemàticament a l’hora d’exercir la docència. Segurament, per això m’hi he referit al principi, la memòria és un dels més importants. Certament, no es pot basar el conjunt de l’Educació en la memòria. Faríem un flac favor a moltes altres destreses importantíssimes, com ara la capacitat de buscar informació per un mateix, l’habilitat a l’hora de destriar allò que és rellevant del que resulta superflu, i un llarg etcètera. Però no podem desterrar la memòria de l’Educació perquè moltes coses -la majoria- les sabem senzillament perquè les recordam. I el tractament que se’n fa resulta especialment disfuncional quan contemplam que, posteriorment, a l’hora d’entrar al món laboral, per exemple, la memòria hi té una funcionalitat innegable. Qualsevol que hagi passat per unes oposicions, sense anar més lluny, està en posició de poder-ne donar testimoni.

Existeixen tota una sèrie de pràctiques, avui del tot impensables a la majoria dels centres educatius, que resulten molt formatives i necessàries. A les classes de Llengua s’han descartat els dictats. Si avui un professor de secundària diu que fa dictats és probable que els seus col·legues se’l mirin amb autèntica estupefacció. Fins i tot és possible que rebi una estirada d’orelles per part de la inspecció. I, en canvi, poques pràctiques hi ha que contribueixin tant a fixar l’escriptura com l’exercici dels dictats. A escriure se n’aprèn de manera pràctica, no teòrica. I se n’aprèn exercitant (que ho podem disfressar de joc i fer veure que n’aprenem jugant, però que sempre es produirà a través de l’exercici mantengut i sostengut, en el temps i en l’espai). Segurament contemplaran amb la mateixa estupefacció el professor que faci aprendre determinats temps verbals de memòria, però només la capacitat de conjugar els temps verbals fa que hom no parli “en indi”, en un idioma que no és el que hom ha conjugat al llarg de tota la vida. Fora de la llengua materna (o habitual, si voleu), no hi ha cap codi que hom domini i tengui prou interioritzat com per conjugar-ne els verbs de manera adequada.

En català, se’ls pot martiritzar també amb els pronoms febles. Però si no els sabem fer servir perdrem una part important del significat, i de vegades caurem en confusions que un simple “en” o un simple “hi” o tal vegada un “ho” ens aclareixen diàfanament. I, si no els portes de fàbrica (i avui hi ha molts pocs infants que els hi portin) els pronoms febles només s’aprenen a través de l’exercici, de l’observació i de la memòria. I cal que algú n’ensenyi la mecànica, perquè s’arribin a comprendre amb un mínim de solvència. M’imagín, tot sigui dit entre parèntesis, que sempre es fa referència als pronoms febles com a cosa antipàtica i de mal digerir perquè s’està produint una simplificació de la llengua que es basa, en bona part, en l’esporgada dels esmentats pronoms. Per als que no en copsin bé les conseqüències (i les causes), els recomanaria la lectura de la magnífica novel·la 1984, de George Orwell. Amb especial atenció als Principis de la Novoparla, que ho expliquen millor que cap gramàtica.

Que el joc desplaci l’estudi, que l’enfocament lúdic tapi l’esforç, que la construcció individual elimini el coneixement col·lectiu, que un incert present esborri tot el passat i d’altres senyals inquietants només ens indiquen, des del meu punt de vista, que hom (i pensi cadascú el que vulgui d’aquest hom) ha decidit que aquí hem de formar ciutadans obedients i sense gaire criteri. Que en algun altre lloc ja formaran els competitius i els dirigents. Ai, com contribueix la pedagogia suposadament progressista a la desigualtat social!