Sin querer, ha sucedido y me espantó. Puse un canal cualquiera de televisión y entre los anuncios de telefonía y los productos de adelgazamiento me llamó la atención el de un perfume de una famosa firma. ¡Ostras!, me dije, ¡ya es Navidad! Un sudor frío recorrió todo mi cuerpo y pensé en las cenas y comidas navideñas; en las reuniones familiares y los trozos añadidos de turrón; en los adornos luminarios y los cánticos populares, y concluí pensando en que la rueda no para de girar. ¡Que aún queda verano! grité y quizás lo hice porque me niego a soltar la rienda de éste, pero ni una cosa ni otra. Apagué el televisor y al asomarme al balcón comprobé que ya han vuelto todos los perros y que llegan con ganas de orinarlo todo. ¡Qué alegría! Caminan con sus cuatro patas olisqueando todo y buscando el mejor lugar en el que dejar su huella. ¡Me encanta! Todo empieza a volver poco a poco a la normalidad y, mientras, aumentan el número de placas solares vistiendo nuestro paisaje, porque ya se sabe: a grandes problemas, soluciones enormes… o algo así. La vida sigue y nosotros, simple y prácticamente, somos actores víctimas de nuestros propios hechos. Molotov de ideas.