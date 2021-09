«Estás mucho mejor vestida de mujer», me dijo uno de esos tíos abuelos que, al menos antes, había en todas las familias, y que se caracterizaban por su capacidad para escoger siempre el comentario más inoportuno o el más estúpido. O ambos. Como es natural, tardé mucho tiempo en volver a ponerme una minifalda. He recordado esa escena de tufillo viejuno al leer la crónica del último pleno de Sant Josep, en el que la única concejala de Vox de la isla, Pino Vidal, habló de «las mujeres de verdad». Las mujeres de verdad. Si hay mujeres de verdad, entonces también las hay de mentira. Y si hay mujeres de verdad y de mentira, también hay quien decide en qué categoría estamos unas u otras y da el título habilitante correspondiente. La concejala de Igualdad, Guadalupe Nauda, le preguntó lo que ahora nos cuestionamos aquí: ¿qué es una mujer de verdad? Porque la información no arroja luz sobre este misterio que me desvela desde entonces. ¿Tenemos que fijarnos en Pino Vidal para saber cómo es una mujer de verdad y no comportarnos como las de mentira? ¿En lo que dice ese partido suyo machista, homófobo, racista, intransigente e intolerante? ¿Tendremos las mujeres, a estas alturas, que cumplir unos requisitos para ser «mujeres de verdad», igual que hace treinta años creían los tíos abuelos?