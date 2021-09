Despreciable acoso

Aunque un uso abusivo ha desvirtuado su significado, todavía es posible identificar los actos que de modo inconfundible son fascistas. Por ejemplo, un acto típicamente fascista es el acoso a alguien en su domicilio por razones ideológicas. Esa intromisión (aunque no sea física sino gestual) en el ámbito más estrictamente personal, llevando la enemistad política a la intimidad del individuo, es fascismo en estado puro. El despliegue de amenazadoras pancartas alrededor de la residencia veraniega en Asturias de la dirigente de Vox Rocío Monasterio merece por tanto ese calificativo: los ejecutores han actuado como fascistas, y de modo despreciable para cualquier defensor de las libertades. Que haya habido no hace tanto notorios ejemplos de acoso domiciliario desde otro lado del espectro no debería excusar a ningún demócrata de denunciar esta agresión, que en el fondo nos agravia a todos.