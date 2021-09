Santa Eulària tendrá, si no cunde en los demás municipios una competencia que sería sana y deseable, los mejores caminos de la isla. No es la primera vez que el Ayuntamiento eulariense marca la pauta. Al leer en estos papeles la relación de los 25 caminos de tierra que el Consistorio ha previsto acondicionar y dejar en estado de revista, con un recorrido de 37 kilómetros para los que dedica 240.000 euros, uno tiene la impresión de que está leyendo un verdadero poema. Tal vez exagere, pero coja usted carrerilla en el recorrido que sigue y comprobará que su lectura, la de los caminos, resulta musical: camí des Forn des Saig, sa Torreta, Can Toni es Vildu, Can Miquel Pere, Can Mariano Xico, sa Marina, Torrent de s’Argentera, Can Pep Salvador, sa Font des Lerns, Can Toni Pere, sa Torre d’Arabí, Cala Olivera, Cala Espart, s’Estanyol, Canal d’en Martí, camí Vell de Santa Eulària, de Cotella, des Fangà, sa Serra de Fruitera, camí des Polvorí i de Santa María… ¡Estas son las noticias que queremos y necesitamos!

El proyecto contempla limpiar de vegetación y compactar el firme –de tierra, naturalmente- de los caminos, mejorar o crear vías de desagüe en los laterales, etc. No veo, sin embargo, supongo que el costo se dispararía y sería entrar en un mantenimiento que tal vez corresponda a la propiedad de las fincas, la consolidación de los muros que los franquean y que en muchos tramos vemos arruinados.

Es posible que se me escape la iniciativa y el Consistorio ya haya hecho lo que estoy pensando, propiciar ayudas a los referidos propietarios para que se animen a completar el buen cuadro que podrían ofrecer el paisaje rural, el paisaje de caminos y muros que Sert admira en ‘Ibiza, fuerte y luminosa’; el paisaje que Marià Villangómez retiene en sus versos: «Camins entre pinedes retortes, remoroses, / entre nues figueres i oliveres d’argent, / amagats entre serres o mostrant, espaioses, / les clares llunyanies que renta el pas del vent».