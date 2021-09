Querida Irina

El nombre le llegó a Irina en uno de esos bautismos de impulso que todo escritor conoce y suelen ser los más duraderos. Nos pareció, simplemente, que su acento sonaba a ruso. Con frecuencia Irina hace de pararrayos del malhumor humano, como cuando equivoca la ruta debido a que el navegador incorporado al que ella pone la voz no está actualizado (debido, a su vez, a la impune codicia del concesionario-monopolista). Irina confía poco en la capacidad del receptor humano y suele mostrarse repetitiva, por lo que a veces al recitar las instrucciones habla demasiado y no hay forma de mantener una conversación dentro del coche (¡calla de una vez, por favor, Irina!). Sin embargo, en realidad ella hace bien su trabajo, con los medios de que dispone. Quería decir esto alto y claro, y aunque me diga que es por pura justicia muy al fondo descubro algo que no merece otro nombre que cariño.