Trabajar el equilibrio, leo en una web especializada en ejercicio físico, ayuda a evitar caídas, mejorar la eficiencia de los movimientos y prevenir lesiones, entre otros beneficios para nuestra salud. Así que desde aquí me animo a dar las gracias al conseller insular de Transportes (sí, hay un conseller insular de Transportes, aunque ustedes no lo crean), Javier Torres, por el esfuerzo que ha hecho en las líneas de autobús de la isla para que los usuarios podamos mantenernos en forma. En las dos semanas que llevo sin coche en pleno agosto en la isla he podido trabajar mi equilibrio de forma regular en la línea 3, que cubre la ruta entre Ibiza y Sant Antoni. La mayoría de los usuarios que cogemos el bus en las paradas intermedias no tenemos oportunidad de sentarnos, porque el vehículo siempre va hasta los topes y vamos haciendo ejercicios de barra entre el pasillo y los patines y carritos que llenan la plataforma. Esto es debido a una rara gestión en la que a las horas punta de la mañana y la tarde los buses salen cada media hora, mientras que en las horas de mitad de la jornada lo hacen cada quince minutos. El conseller Torres se escuda en que no hay conductores, pero yo creo que en realidad lo hace por un bien mayor: trabajar el equilibrio de los ibicencos. Y también la paciencia.