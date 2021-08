La paja y la viga

Hay que felicitar a los inspectores de Turismo del Consell Insular, que este verano están realizando inspecciones atípicas y por sorpresa en distintos tipos de establecimientos, con el objetivo de detectar las irregularidades más graves que se producen relacionadas con los protocolos covid. Dichos controles, según pudimos saber la semana pasada, les han llevado también a tres beach clubs de la costa de Ibiza, donde han corroborado que se habían habilitado zonas de baile, en las que se juntaban los clientes para bailar sin mantener la distancia de seguridad estipulada. Ello pese a que el Decreto Ley 11/2020, de 10 de julio, prohíbe expresamente la fiesta, el baile y el funcionamiento como discoteca.

Estas infracciones, que están consideradas como “muy graves” e implican sanciones que oscilan entre los 60.000 y los 600.000 euros, ya han sido elevadas al Govern balear, que es quien tiene las competencias para tramitarlas y hacerlas efectivas. El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, ha dicho incluso que estas prácticas ilegales suponen, además de un peligro sanitario evidente, una competencia desleal en relación con la mayoría de establecimientos que sí mantienen una conducta ejemplar.

A lo largo de la temporada pasada y también en el transcurso de ésta, hemos escuchado reiteradamente a los responsables de la asociación Ocio de Ibiza, que aglutina a un gran número de negocios del ocio diurno y nocturno, reclamar insistentemente un mayor control sobre las fiestas ilegales en villas por el peligro de contagios que implican e incluso exigir una modificación de las leyes para que las sanciones para quienes organizan estas prácticas ilegales sean aún más elevadas.

Recuerdo especialmente unas declaraciones de su gerente el año pasado, que incluso habló de picaresca en los bares del puerto, en las que pedía que los establecimientos que en ese momento allí estaban trabajando fueran realmente “los que están permitidos –bares, cafeterías y restaurantes– y que no estén haciendo otra cosa. Que no resulte ahora que después de comer en un sitio quiten las mesas y se pongan a bailar», advirtió.

Los tres beach clubs denunciados esta temporada por permitir el baile están situados junto a la orilla de es Jondal y Platja d’en Bossa, en Sant Josep, y en s’Arenal de Sant Antoni. Sin embargo, aunque no han trascendido sus nombres, si comparamos los clubes de playa que existen en estas orillas con el listado de establecimientos que figuran como miembros del colectivo Ocio de Ibiza, se deduce que, al menos dos de los tres denunciados, son miembros de esta asociación, que con tanto énfasis ha venido denunciando los comportamientos irregulares y potencialmente peligrosos que practican los demás. De hecho, hay un porcentaje muy elevado de probabilidades de que los tres sean parte de esta asociación. También nos quedamos con la duda de si uno de los establecimientos inspeccionados es ese de Platja d’en Bossa en el que se precintan los teléfonos móviles de sus clientes a la entrada, para que no tomen imágenes de lo que acontece en el interior, con una pegatina que, al parecer, reza: “Don’t kill the party” (no mates la fiesta).

Sería deseable que desde Ocio de Ibiza se tomaran medidas ejemplarizantes para impedir prácticas que perjudican a toda Ibiza y a su propio colectivo. Cabe recordar que parte de sus miembros comenzaron ofreciendo espectáculos musicales de manera completamente ilegal y recibiendo un aluvión de denuncias y sanciones por ignorar sistemáticamente las ordenanzas y las leyes. Los hay que incluso mantienen la situación de irregularidad o alegalidad hoy en día.

Ante este flagrante incumplimiento de los protocolos covid, que ponen en riesgo la salud de todos los ibicencos y la viabilidad de lo que queda de temporada turística, nos preguntamos si Ocio de Ibiza va a aplicar finalmente en sus propios asociados la contundencia que en el pasado ha dedicado, por ejemplo, a los bares del puerto de Ibiza y los expulsará de su colectivo, o si, por el contrario, todo se resolverá como en aquel famoso refrán que alude a aquellos que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio.

Siento curiosidad por saber el resultado final de toda esta campaña de inspección del Consell Insular, que es pionera y, si se mantiene, marcará un antes y un después en la isla, con el mensaje claro de que, quien no cumple las normas, se arriesga a sanciones millonarias. Y hay que reconocer también la labor de esta institución en la retirada de las vallas publicitarias ilegales en suelo rústico, que la semana pasada culminó con la desaparición de un impactante conjunto que existía en la carretera del aeropuerto.

