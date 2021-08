UD Ibiza: el éxito de la planificación

La victoria conseguida por la UD Ibiza en Butarque, feudo del potente CD Leganés (1-2), unido al hecho de seguir invicta en Segunda División pasadas tres jornadas, marca un hito para el deporte rey en las Pitiusas y un punto de inflexión sobre las capacidades de una plantilla tan bien dirigida por Carcedo como confeccionada por Fernando Soriano. El argumento de que todo puede lograrse con dinero, que muchos esgrimen para justificar el meteórico ascenso de la UD Ibiza al fútbol profesional en solo cinco temporadas, no siempre se aplica en el deporte. Lo saben muy bien en el decano Recreativo de Huelva, hundido en la quinta categoría del fútbol nacional (Tercera División), el Hércules de Alicante, el Córdoba (Segunda RFEF), el Racing de Santander o el Deportivo de la Coruña (Primera RFEF), entre muchos otros clubes que cayeron en desgracia a pesar de su músculo financiero y de pertenecer a importantes capitales de provincia. Zaragoza o Málaga, que no lograron batir a un recién ascendido como la UD Ibiza, también son claros ejemplos de las complejidades de este deporte, en el que no siempre resulta válido el silogismo dinero igual a éxito. Contar con gente de fútbol para liderar una rigurosa y concienzuda planificación deportiva es tanto o más importante.