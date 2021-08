El racismo ya lo traían puesto

Los violadores sí tienen nacionalidad, mayoritariamente la de su víctima, tienen nombre y tienen rostro. Violan hombres españoles, pero también turistas e inmigrantes, y la misión de los medios no es ocultar esa información porque nuestro compromiso está con cada mujer destrozada por ellos y no con sus torturadores. Ya sabíamos que al publicar que los presuntos autores de la brutal agresión a una chica de Formentera eran marroquíes íbamos a dar mecha a la misma escoria que quiere acabar con las leyes contra la violencia machista y que, cuando las bestias son «españolitos de bien», tal vez con una carrera en ciernes en el Ejército o la Guardia Civil, se lanza contra la «calientapollas» que quiere arruinar la vida de unos «buenos muchachos». Pero, créanme, si algo he aprendido es que, escribas lo que escribas, esta gentuza va a leer lo que quiera. La mierda ya la traen puesta. Si son noticias sobre personas que llegan en patera huyendo de la miseria y la desesperanza, verán delincuentes y pedigüeños; en las denuncias por malos tratos, histerismo y mucha falsedad; en la lucha por la igualdad, feminazis... Y no pienso tragar con la censura previa por miedo a los comentarios de los nostálgicos de los tiempos de «la mujer, con la pata quebrada y en casa». Lo atroz de las reacciones al secuestro, violación y tortura de la chica no es el racismo social que evidencian, ya estaba ahí, es la respuesta de la justicia, que, una vez más, la convierte en cómplice de su dolor. Una mujer violada no puede esperar un año, con sus miles de horas de agonía, miedo, heridas abiertas, vida en suspenso..., el juicio. Eso es una invitación a no denunciar.