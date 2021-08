El eterno regreso del rey

Los cortesanos reclaman llorosos el regreso y tal vez reingreso inmediato del vigoroso Juan Carlos I de Abu Dabi, porque alguien ha de poner orden. Las vicisitudes del desterrado conducen inexorables a uno de los retratos más exactos del Borbón, donde se deberá disculpar de antemano la extensión de la cita: “El monarca, que se titula ‘rey moderno’ y no espera heredar mucho, solo ansía una cosa: acumular dinero. Gasta considerablemente más de lo que le proporciona el Estado, y como por otra parte no tiene la seguridad completa de que continuará siendo rey hasta su muerte, apela a los negocios para juntar una fortuna rápidamente. Por esto ha arriesgado muchas veces el prestigio de la monarquía comprometiéndose, con la ligereza propia de su carácter, en todos los negocios que le proponen. Pero deben ser negocios en los que no arriesgue ningún dinero, aportando solamente a ellos su influencia personal”.