El plan de infraestructuras de 2004 de la conselleria balear de Educación ya preveía la construcción de un nuevo instituto en el municipio de Ibiza, que debía estar acabado en 2007, según esa planificación. Han pasado 17 años y ni siquiera está elaborándose el proyecto. En todos estos años, las reclamaciones de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y los sindicatos docentes sobre la necesidad imperiosa de otro centro de Secundaria en Vila han caído en saco roto. Sí ha habido anuncios que no han pasado de los titulares de prensa, como cuando en septiembre de 2017 el alcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, se comprometió durante una visita del conseller de Educación, Martí March, a «dejar listos en 2019» todos los trámites necesarios para construir el nuevo instituto en Can Cantó. Cuatro años después, seguimos en la misma situación. La diferencia ahora es que la UD Ibiza ha subido a Segunda División y el Ayuntamiento le ha cedido en exclusiva el uso del estadio de Can Misses, lo cual ha abierto un conflicto con otros clubes de la ciudad y obliga a hacer urgentemente otro campo de fútbol para ofrecer una instalación adecuada a los desalojados de Can Misses y calmar los ánimos.

Los mismos partidos progresistas que gobiernan en coalición el Ayuntamiento y el Govern, PSOE y Unidas Podemos, han hallado en un abrir y cerrar de ojos la fórmula para agilizar la tramitación de esta instalación deportiva: han presentado una enmienda a la Ley de Vivienda de Balears que se tramita en el Parlament para desvincular el desarrollo urbanístico de la zona de Ca n’Escandell de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila, que lleva años dilatándose por una sucesión de resoluciones judiciales y avatares administrativos. Así, el desbloqueo urbanístico de esta zona permitirá, de paso, edificar también el instituto: lo que no habían conseguido las necesidades educativas de la ciudad lo hacen posible las repentinas urgencias futbolísticas.

La presidenta del Consejo Escolar de Balears, Pepita Costa, ha expresado la indignación que comparten muchas familias, que observan con estupor cómo se ha encontrado con inusitada rapidez una solución para construir inmediatamente otro campo de fútbol, mientras que durante 17 años ni el Ayuntamiento de Ibiza ni la conselleria balear de Educación fueron tan resolutivos para hacer realidad el nuevo instituto que necesita el municipio. La decisión de ahora retrata a las claras la falta de compromiso real con la educación y de voluntad política que han tenido en todos estos años los responsables municipales y autonómicos.

En 2014, la presidenta de la FAPA de las Pitiusas, Pepita Costa, ya consideraba «imprescindible» este nuevo centro, porque todos los institutos de Vila estaban ya colapsados. Ahora, recién nombrada presidenta del Consejo Escolar de Balears, critica que «es muy triste que se plantee el campo de fútbol antes que el instituto», y recuerda que la ampliación del centro de Secundaria y Formación Profesional Isidor Macabich se está haciendo encima de las pistas deportivas, es decir, que se elimina espacio de recreo y actividad física para los alumnos. Un proyecto éste, por cierto, que el plan de infraestructuras de 2004 preveía que tenía que estar acabado en 2006. Las obras están ahora en marcha. 15 años después.

El episodio de cómo los partidos con responsabilidad de gobierno pueden encontrar soluciones inmediatas para agilizar la construcción de un campo de fútbol a pesar de las dificultades que representa el bloqueo del PGOU de Ibiza demuestra que cuando hay voluntad, se pueden superar los obstáculos. También pone de manifiesto «a qué le dan prioridad las instituciones de esta isla», como subraya la representante de la comunidad escolar.

Las graves carencias educativas que arrastra Ibiza históricamente se han afrontado con parches, como barracones, el uso de espacios comunes de los centros para dar clase, la masificación de las aulas, las clases por turnos, la reutilización de viejos edificios o con ampliaciones de inmuebles que ya no dan más de sí, a costa de sacrificar zonas de recreo, como en el caso del Isidor Macabich. De manera que este episodio debería servir para sacar los colores a más de uno, porque la misma imaginación y diligencia deberían haber mostrado para impular infraestructuras educativas indispensables y urgentes.

Construir otro campo de fútbol es urgente desde hace pocos meses. Pero hace 17 años que es imprescindible un nuevo instituto en la ciudad, y es lamentable que el proyecto se vaya a activar ahora no por la importancia que se concede a los equipamientos educativos, sino únicamente porque hay mucha prisa para tener listo otro campo de fútbol. Y aún más indignante será que esta instalación deportiva se inaugure antes que el instituto, como sin duda ocurrirá. Sólo falta saber cuántos años más tendremos que esperar a que el nuevo centro sea realidad.

