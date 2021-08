Se nos va el verano

El verano se nos va. Sin haber venido. Porque no ha venido como solía venir, con su repetida avalancha de turistas que nos llenaban la despensa, por así decirlo, para pasar el invierno. Este verano se nos queda a medias. Ha sido un verano tonto. Yo vivo en Barcelona y aquí, lo mismo en la ciudad que en la Costa Brava, sólo han abierto el 50% de los hoteles.

Mal ha estado la cosa cuando una mayoría de discotecas, por propia iniciativa, al no poder garantizar las medidas de seguridad anticovid, se han mantenido cerradas: Safari Disco Club, Arena Classic, Cocoa, Titus Carpa, La Milonga, Quedequé, Razzmatazz, Imput High Fidelity Club, la Sala Apolo y la lista sigue. En los finales de junio, cuando nos las prometíamos felices porque el virus parecía ceder, la vacunación iba a buen ritmo y creímos ver el final del túnel. Pero no. Se torció la cosa y Cataluña pasó a ser, junto a todo el sudeste del país, la zona más castigada de Europa. Los contagios se desbocaban, algunos países europeos aconsejaban no viajar a España y las reservas que habían empezado a crecer, empezaron a decrecer.

Después del verano pasado que pasamos a pan i agua, éste nos deja a dos velas. Cansados. Hartos. Cabreados. Por lo pasado y lo porvenir. Porque ya no nos fiamos ni de nuestra sombra. Las vacunas nos hacen pensar en la normalidad, en una cierta normalidad, pero ¿acabará de mutar el virus? ¿Necesitaremos una vacuna de refuerzo o vacunas nuevas? Nadie sabe nada. O más precisamente, sabemos muy poco.

La experiencia no deja ser optimistas. Con motivos sobrados. Porque cada vez que hemos intentado una desescalada, el maldito virus, agazapado, ha conseguido sorprendernos. Hemos aprendido mucho, es cierto, pero no todo. La pandemia nos deja en un escenario desconocido. Estamos avisados. La prevención, a partir de ahora, en lo que manipulamos, en lo que hacemos, en la manera de vivir, tendría que hacernos cambiar de paradigma. La cuestión es si sabremos hacerlo.