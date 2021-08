Cerrado por vacaciones

Investigar, contrastar y difundir. Es la misión de un periodista. O debiera o debiese. Pero no siempre es tan sencillo. Parece que gracias a Ley de Protección de Datos, por citarla nuevamente, los comunicadores estamos condenados a recabar información a través de fuentes no oficiales, con el riesgo que ello supone debido a la falta de rigurosidad de los informantes, que aunque a veces más honestos, también más subjetivos. Hace unos días, cuando el TSJIB comunicó con un escueto mensaje de WhatsApp que la jueza había decretado libertad provisional sin fianza para los dos presuntos agresores de la joven de 19 años de Formentera, saltaron todas las alarmas. «¿Cuál habría sido el motivo de esta decisión?¿Habría solicitado la fiscalía prisión preventiva?¿Estaría de acuerdo el abogado de la víctima?¿Se cuestiona la veracidad de la joven?». Ante esta (lógica) avalancha de dudas, pues la víctima sufrió durante 14 horas una serie de vejaciones inhumanas, la respuesta desde los Juzgados sigue siendo nula. Desde fiscalía explican que dicha información sólo se la pueden facilitar a la encargada de prensa del TSJIB. El problema es que está de vacaciones. Y no la culpo. Mi pregunta al TSJIB es, ¿cierran también los delincuentes en agosto?