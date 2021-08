Hace unos días, unas turistas de visita en Ibiza me comentaban su odisea para alquilar coche: precios disparatados, tarifas que cambiaban arbitrariamente, obligación de alquilar el vehículo tres días mínimo. Vamos, lo de exprimir al turista de toda la vida. Pregunté a un par de empresarios del sector sobre estas prácticas y me respondieron desolados: qué pena, esta gente no nos representa, al turista hay que tratarlo bien, etc. Suele suceder que hay un desajuste entre lo que me cuentan por un lado y lo que constato por el otro. Siempre que hablo con hoteleros, enfatizan la importancia de tratar bien a los empleados, pagarles lo que se merecen y contratar el personal necesario para ofrecer un servicio impecable. No obstante, cuando pregunto a amigos que trabajan en el sector, me hablan de horas extras no pagadas, cambios de horario arbitrarios, malas prácticas de todo tipo, bullying laboral en el caso de que se te ocurra reclamar lo que te pertenece y de un autoritarismo en las relaciones laborales propio del siglo XIX. ¿A qué se debe esta disparidad de versiones? Quizás porque todo el mundo empieza la mañana con buenos propósitos pero, amigo, a la que los dueños notan el olor del dinero, a la que husmean la posibilidad del beneficio rápido a costa de explotar a unos y estafar a otros, entonces asoma el colmillo, la avaricia hace salivar y no hay más ley que la de la selva y ni más derecho que el del más fuerte.