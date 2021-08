El machismo, terrible mal social

Ahora bien, ¿podemos decir que estos machos tienen una personalidad psicópata?, ¿se pueden recuperar estos personajillos? Muchas son las opiniones de expertos, porque su personalidad es variopinta y no tienen un perfil específico. Sin embargo, debemos tener muy presente que ningún ser humano es irrecuperable. Tan solo hay que desaprender lo aprendido, reeducar y resocializar. Y esto es así, porque de lo que se trata es de cambiar códigos y valores que colocan a la mujer en un plano inferior y que han estado sustentando la identidad masculina en un mundo patriarcal que está durando demasiado tiempo. Vivimos en el siglo XXI, y esto ya no podemos permitirlo. Sencillamente porque el machismo tiene solución. Ahora bien, señoras, señoritas, adolescentes, niñas, bebés femeninos, tienen que tener muy presente que la terapia resulta incompleta si no se tiene en cuenta a las víctimas.

Porque detrás de un sujeto de estas características se esconde una persona con baja o nula autoestima, dependencia psicológica, en definitiva con una personalidad tan dependiente que llega incluso a justificar al culpable de sus desdichas. Y eso también requiere solución, porque los valores de la resignación, el amor entregado y la espera silenciosa y temerosa no son propios de alguien libre y emocionalmente equilibrado. Y si tenemos en cuenta que este tipo de violencia se da en todos los tramos de edad, no estaría de más que comenzáramos a abordar con seriedad la educación afectivo-sexual en el sistema educativo. Porque nadie pone en duda que el amor de pareja es importante, pero siempre y cuando se dé en condiciones de igualdad.