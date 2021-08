Agosto a finales

25 de agosto de este “año 2 del covid” y que nos llega después de una semana de casi un 100% de ocupación hotelera, de un cartel de completo en restaurantes, chiringuitos y casas de comida, de abundantes (demasiadas) fiestas privadas de “chumba, chumba” a eso de las dos y las tres de madrugada, de botellones con alevosía y otras “lindezas” para saltarse las normas. Vamos, lo previsto... que siendo grave ya ni es noticia. No obstante sí hemos sido portada de periódicos o titulares del telediario en una semana donde las páginas de sucesos combinaban Ibiza y Formentera desgraciadamente. No nos gusta ese protagonismo que empezó con la muerte en accidente de uno de nuestros vecinos, joven, en plenitud de presente y un deslumbrante futuro truncado en la carretera. No sé si son más o menos que otros años; son simplemente demasiados. Por mucho que intentemos controlar el número de vehículos. No podemos controlar la condición humana, que en realidad somos los que fallamos. Estuve tentado a escribir una historia real sobre esa condición a la hora de llevar un coche o una moto. Con matrícula incluida por si su conducta merecía una sanción ejemplar. Pero la distancia y quizás la experiencia me dice que es mejor no intentar reeducar a quien no quiso nunca ser educado sobre el peligro que causa en los demás una actuación rayando la barbaridad. Supongo que la cercanía de un hecho luctuoso te hace más sensible. Lo único que me queda del episodio es La Peineta final del tipo.