‘Instagilis’ y otros iluminados

Hay que diversificar el turismo para evitar que otra puñetera pandemia y los caprichos de Boris Johnson nos dejen sin el mercado británico. Como las ideas brillantes no sobran por estos lares lanzo una al aire y encima sin ánimo de lucro, que me siento generoso: turismo sociológico. Es muy sencillo y la promoción está tirada. Se envía una circular a todos los sociólogos colegiados con la ristra de cretinos y sus diversas actividades que acoge Ibiza durante el verano. Lo petamos. Y eso sin tener en cuenta la cantidad de estudios en los que se citaría a la isla que publicarían estos profesionales; imagínense el impacto en las redes. La isla saltaría de las páginas de sucesos y de los minutos de la basurillas de muchos pseudo informativos (también basurillas de televisiones más basurillas todavía, que tiene mérito) a tener hueco en publicaciones mucho más serias y glamurosas. Al final será verdad que, como dicen muchos de estos personajes, Ibiza tiene una magia especial capaz de atraer a espíritus limpios y energéticamente poderosos (madre mía la que estoy liando). Propongo entonces aprovechar este regalo de los astros y sacarle partido a este tipo de turismo, que no distingue entre los iluminados y los simples ‘instagilis’ pegados al móvil. Que los hay a miles...