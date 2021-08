Tenc mal d'esquena: Me'n vaig al jutge

La notícia, no per més esperènptica que pugui ser, a hores d’ara ja no ens hauria de sorprendre. Els fets han tengut lloc a Castelló de la Plana, a l’Hospital Universitari de l’esmentada ciutat, vinculada amb la Universitat Jaume I. La seqüència, forçosament, ha de ser la següent: algun parent d’un pacient de covid-19 ingressat a l’UCI de l’Hospital Universitari de Castelló demana que li administrin ozó per via rectal (i per un parell de vies més). Algú li deu haver dit que l’ozó va bé per aquesta malaltia pandèmica. Aquest algú, apareix reflectit com a “xaman”, ni que siga perquè es parla en els papers judicials de “tractament xamànic”. A l’hospital, els metges, que teòricament són els que hi entenen, diuen que aquest tractament no està previst per als casos de coronavirus. Idò bé, qui siga que se n’ocupi del pobre pacient se’n va al jutjat per aconseguir que se li apliqui el tractament. I, en comptes d’enviar-lo a pastar fang, al jutjat contenciós administratiu número 1 de Castelló de la Plana li fan cas. I ordenen a l’Hospital que s’apliqui a aquell pacient el “tractament xamànic”, totalment desaconsellat pels facultatitus del centre. No sé com deu haver acabat la cosa. Supòs que li acabaran administrant ozó, no fos cas que sa senyoria els portàs a la barra. Però bé, algú, al jutjat núm. 1 de Castelló s’ha atrevit a desmentir la Societat Valenciana de Medicina Intensiva, Crítics i Unitats Coronàries i a imposar un determinat tractament mèdic. (Entre parèntesis: no sé què diria el mateix jutge si un especialista en medicina interna es plantàs en un judici i li’n discutís les decisions).

Dic que la notícia, per més esperpèntica que sigui, no ens ha de sorprendre, perquè els jutges ja porten anys ficant-se en coses que no són en absolut de la seua incumbència. Per exemple, s’han ficat sistemàticament en qüestions d’Educació, especialment si guardaven alguna relació amb l’ensenyament en llengua catalana. L’últim episodi ha tengut lloc al Principat de Catalunya, on, en contra de la Llei d’Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia ha establert que com a mínim un 25% de les classes han de ser en espanyol. La llei catalana no diu això. Encara més: la llei catalana aposta per un sistema en què, en condicions normals, el català és la llengua vehicular del sistema educatiu. Tampoc no es tracta, com hem explicat diverses vegades, que el sistema de Catalunya sigui ‘d’immersió lingüística’. Seria ‘d’immersió lingüística’, posem per cas, si un institut de Càceres impartís totes les classes en català. Ningú no diu que a Granada hi hagi un sistema ‘d’immersió lingüística’. Senzillament, les classes s’imparteixen en castellà. Idò això! Els jutges, doncs, a Catalunya, fan de mestres, i diuen com ha de funcionar l’escola. Al marge del Parlament, per cert.

Però no només fan de mestres. Durant aquesta pandèmia, els hem vist també fent d’epidemiòlegs. Des del sistema públic de salut, s’han aconsellat diverses mesures que, de vegades, han estat modificades o directament anul·lades pels jutges. Fins i tot hi ha hagut decisions contradictòries, per exemple, sobre si s’ha de portar mascareta o no a l’aire lliure, o sobre a quina hora han de tancar determinades activitats. M’imagín que els epidemiòlegs i els responsables de la sanitat es deuen haver sentit bastant deixats de banda, ningunejats (que diuen en la llengua llur i aquí mal traduïm), ultrapassats per decisions d’unes persones que d’epidèmies en saben el mateix que un servidor de cantar missa. Però, ja se sap, els jutges poden decidir sobre tot, hi entenguin o no. I, sobretot, sempre poden prescindir de les opinions dels que sí que hi entenen, en el camp que sigui. No sé què dirien ses senyories, posem per cas, si el doctor Trilla els anàs a esmenar les sentències sobre, posem també per cas, robatoris o suplantació de personalitat.

Abans de fer d’epidemiòlegs i de mestres, els jutges també s’han dedicat a fer de polítics. A Catalunya, concretament, s’han carregat quatre presidents (reals i/o potencials) de la Generalitat sense tenir veu i vot al Parlament. Han pres decisions polítiques delicadíssimes sense que els hagi votat ningú, sense que ningú hagi avalat les seues preses de posició. I ho han fet en contra d’allò que majoritàriament havia votat la gent. S’han dedicat, doncs, a fer de polítics. Han dit de què es podia discutir i de què no al Parlament, quines decisions es podien prendre i quines no. I fins i tot s’han ficat en decisions que no tenien cap validesa executiva, com ara la que reprovava l’actuació del rei Felip VI. Com va dir algú de la mesa del Parlament de Catalunya, deixem-los el lloc a ells i que decideixin directament què ha de dir i què no el Parlament. Sense la nosa que ningú els hagi de votar.

La cosa resulta ben clara: si els jutges han fet d’epidemiòlegs, de mestres, de consellers, de parlamentaris, de presidents de comunitats dites autònomes, per quina estranya raó no haurien també de fer de metges de capçalera. Fa uns dies que tenc una mica de mal d’esquena. Em passa fugaçment pel cap anar al meu Centre d’Atenció Primària. Però llavors m’hi repens: per què no et deixes de collonades i vas directament al jutge?