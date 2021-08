Machismo: el ejemplo del acoso escolar

A raíz de los lamentables titulares en los que se destacaba la figura de un personaje público, varón, para informar de los éxitos conseguidos por mujeres en los pasados Juegos Olímpicos tuve la ocasión de debatir sobre machismo con amigos que siempre he tenido por tolerantes y progresistas. Expresiones, inocentes para muchos, como ‘yo ayudo en casa’ o ‘la violencia es igual venga del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre’ no hacen sino constatar el machismo cultural que existe en sociedades como la española, marcadas por la religión y por políticas ultraconservadoras que, cinco décadas después, no conseguimos desincrustar. Un ejemplo me ayudó a comprender mejor el sentimiento de pánico que puede sufrir cualquier mujer ante una situación de amenaza: el acoso escolar. La sensación de fragilidad por la condición física que deviene en terror frente al agresor, y que muchos chicos y chicas padecen en el colegio, es a lo que se enfrentan cada día miles de mujeres ante hombres por el mero hecho de serlo. Desde le educación y con leyes correctoras se debe hacer frente al machismo, igual que al ‘bullying’. Porque no, no es lo mismo que el abusón le dé un tortazo al débil de la clase a que éste un día se lo devuelva. El abusón nunca sentirá miedo cuando se cruce por un callejón oscuro con un chico vulnerable, igual que un hombre nunca temblará si se cruza a solas de noche con una mujer. Pero sí al revés.