Se ha quedado en mi interior la frase de aquella canción que derretía los inviernos. Aquella que decía algo parecido a «cuando calienta el sol aquí en la playa». Es de esas estrofas musicales que como aparezcan en el escenario de la memoria no me las puedo quitar de la lengua. Una y otra vez la tarareo, la canto y hasta la silbo, aunque de sobra sé que lo de silbar no estuvo en ninguna de mis asignaturas. Así, me puedo pasar todo el día con el cuando calienta el sol aquí en la playa... Y venga, y dale, y otra vez. Imposible despegarme de ella. Llega un momento en el que, con el cansancio en la inconsciencia de mi hacer, me doy cuenta de que de nuevo me estoy cantando el maldito estribillo, pero no consigo parar, y sigo. Alguien me oye, me digo al percatarme de que quien se acerca me sigue en la melodía. Lo peor está siempre por llegar y me pregunta, con cara de estar averiguando la fórmula química del hinojo, a quién pertenece la canción. ¿A qué viene esa pregunta? De quién fue o es, no importa, lo que sé es que no puedo hacer es detener mi cantar por tener que responder: ¡Y yo qué sé! Cuando calienta el sol aquí en la playa…