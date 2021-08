¿A quién acudimos?

Pleno agosto, calor, aglomeraciones, caos, …. una vez más desbordados por la cantidad de turistas y amigos que visitan nuestras islas. Algo tan bonito, como ver la llegada de tantas personas a nuestras islas para disfrutar de unos días de descanso y de relax, muchas veces se convierten en días que nos deparan malas noticias: muertes en la carretera, más muertes en el mar,… violaciones. Es difícil mantener un equilibrio. Nunca estamos de acuerdo en la manera de hacerlo, ni encontramos el momento, ni la estrategia posible, pero está claro que tenemos que hacerlo para que esto no acabe, como muchas veces digo, «esto es la crónica de una muerte anunciada».

Mientras escribo estas líneas he sido interrumpido por una pareja que quiere casarse en una de nuestras maravillosas iglesias de nuestra espléndida isla. Seguimos siendo un atrayente para mucha gente que nos ve como un lugar de encuentro, de descanso, de relax y de manifestar su entrega amorosa.

Mantener la armonía es posible. Nosotros lo vemos de una manera. Los que nos visitan de otra. San Agustín decía: «la verdad no es mía ni es tuya para que sea mía y tuya». Para que sea Verdad tiene que dejar de ser tan mía como tuya. Dejar de lado tanto radicalismo para encontrar puntos de encuentro, para dialogar y para promover una cultura de la paz y del bienestar para todos. No es tan difícil. Si que es cierto que a veces lo hacemos difícil por que nos obstinamos en ser poseedores de la Verdad e intolerantes. La humildad nos acerca a los otros.

El evangelio de este fin de semana nos recuerda como los apóstoles le preguntan a Jesús: «Señor ¿a quién iremos? Tu tienes palabras de vida eterna». Él nos muestra el camino a seguir para dejar de lado todo aquello que nos hace perder la paz. Y vivir todo cuanto nos acontece en armonía con nosotros mismos, con los demás y con el entorno en el que vivimos, con el mayor respeto y con la mayor tolerancia.

No permitamos que nada ni nadie imponga sus pensamientos y sus ideologías. Educar para la tolerancia no es fácil, pero sí, necesario; y si es necesario, debe ser tarea de todos. No basta con culpar a los demás de todo aquello que no funciona a nuestro alrededor. Cuando algo falla, no son solo los otros los que fallan, también es el momento adecuado para preguntarnos, «¿en qué puedo estar también fallando yo?». Desde los errores que descubrimos en nosotros mismos y en los demás también podemos, y debemos, ir creciendo.