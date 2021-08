Agosto implacable y su rastro de víctimas

u Agosto avanza implacable, dejando su rastro de víctimas en Eivissa y Formentera. Islas de realidades paralelas, que nunca se cruzan y nada tienen que ver unas con otras. En una de esas realidades, la de la impostura y las fotos de cartón piedra de Instagram, se mezcla el glamour de los famosos y adinerados ociosos con las postales del paraíso, y no hay sufrimiento ni jornadas laborales extenuantes sin días libres ni preocupaciones ni facturas disparadas de la luz ni temor al fin de mes. Yates, mansiones, restaurantes carísimos, hotelazos en los que una noche cuesta mucho más de lo que puede cobrar cualquiera de sus empleados en un mes de duro trabajo. Estas Eivissa y Formentera del dinero a espuertas son las que emergen en verano en revistas, diarios, televisiones, internet. Pero la mayoría de los que vivimos aquí no las conocemos, estamos en otro plano de la realidad en el que, como en todas partes, hay horribles accidentes que desafían nuestra capacidad de comprensión y de aceptación. Accidentes que acaban con jóvenes y no tan jóvenes, que destrozan a sus amigos y familias, que detienen la vida en un instante. Después ya nunca nada será igual. Esta semana quedará en el recuerdo como una de las más trágicas de todos los agostos en estas islas idílicas, donde parece que estamos a salvo de la desgracia porque eso no encaja en el paraíso. Me sumo al dolor de quienes han perdido a un ser querido en este agosto negro.