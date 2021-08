Adiós a la ‘Trasme’

Después de más de 100 años, la Trasmediterránea abandona Baleares. Las deudas, la caída de la demanda por mor de la pandemia y la falta de músculo, han permitido al grupo italiano Grimaldi salir al quite y adquirir los buques y las terminales de las rutas entre la Península y nuestras islas. La ‘Trasme’ se retira al sur, a las aguas del Estrecho, al mar de Alborán y Canarias. Una vez más, sorprende la capacidad que tienen los italianos para los negocios. Hace unos meses me comentaban en Jaén el problema que tenían con el aceite virgen extra por la compra masiva que empresas italianas conseguían a bajo precio para envasarlo y venderlo luego como si fuera italiano. Y todo por la incapacidad de las cooperativas para unificar precios y negarse a malvender su producción. Y volviendo a la mar, hace ya varios años que Grimaldi da servicio entre Barcelona y varios puertos italianos. Son cosas de la globalidad y de la astucia comercial que no todos saben aprovechar.

Pero vuelvo al caso de la ‘Trasme’ que, al decirnos adiós, nos deja infinidad de anécdotas y recuerdos. Han sido muchos años en los que ‘correos’ como el ‘Ciudad de Ibiza’, ‘Ciudad de Mallorca’, ‘Ciudad de Mahón’, ‘J.J. Sister’, los ‘Jaimes’ y tantos otros, nos eran a tal punto familiares que, atracados en el puerto, eran como una prolongación de la ciudad.

Estábamos habituados a sus sirenas, al embarque y desembarque del pasaje, a la peculiar descarga que hacían de coches y animales enfajados… Teníamos buenos motivos para acudir a los muelles y presenciar aquellas maniobras, todo un espectáculo cuando aquellos barcos eran, antes de que despertara es Codolar, el único contacto que tenía la isla con el ancho mundo. La oportuna placa que hemos colocado en el bar La Estrella sobre la estancia en la isla de Alberti y Rosa León, me hace pensar que algo similar deberíamos hacer para recordar la dilatada historia de la ‘Trasme’ y la isla.