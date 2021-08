El precoz adiós

21, 33, 22 y 46. Son las edades que tenían las cuatro personas que fallecieron en las últimas 48 horas en las Pitüses por diferentes causas, en su mayoría accidentales. Ninguna por covid (aunque el virus se ha cobrado otras dos víctimas recientes). Un accidente de coche, un posible suicidio, un atropello y un accidente marítimo, en orden cronológico. Todos varones. Todos jóvenes. Con familias, planes y futuro. Algunos de vacaciones... Hoy doy una nueva vuelta al sol. Con sus más y sus menos, como todos. Pero aquí sigo, sumando amaneceres. Veré a mi familia y amigos (aunque extrañaré a mucha gente). Reiremos juntos y habrá besos, abrazos antisépticos. Tarta. Quizá hasta un par de bailes. Brindaremos por la vida y por lo que tenga que venir.

Por ti, por mí y por todos, presentes o no. Y durante un instante, agradecida, mi mente estará junto a todas esas familias que, de forma precipitada, lloran la partida de esos hombres y mujeres que no brindarán jamás. Casas donde desde ahora la añoranza habita en las esquinas. O en un armario. O en un cajón. Casas de cualquier rincón del mundo. Por accidente o imprudencia. Temerarios o inconscientes. Responsables, o no.