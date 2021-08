La tecnología, sus avances y todo a nuestro alcance. Gracias. Gracias a pesar de la gran cantidad de estupideces, improperios y malos hábitos que van en el paquete. Recuerdo cuando para poder escuchar la canción buscada tenías que pasar el día rezando al locutor de la radio o comprar el cassette, luego CD, al completo. ¡Entero por una canción! Por cierto, ¿alguien se acuerda de lo significa CD? Bueno, alguien habrá. Volviendo al tema. Hoy en día, coges el móvil, buscas una lupa y escribes aunque solo sea una palabra de la canción que quieres oír y ahí está ella. ¡Voilà! Pero lo mejor no es esto. Tras oírla, el sistema te regala una lista de canciones que te alimentan en ese momento el ánimo de seguir escuchado, porque cada una de ellas te dicen lo que buscas oír, y te sientes bien, aunque no las hayas seleccionado. De pronto, prestas atención y oyes: ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan… Y te ves pensado que tampoco es para tanto. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado… Y sueñas con sentir lo que te dice, pero no es para tanto, no lo sientes. Así que, ante la imposibilidad de razonar con el locutor, cambias de playlist. Solucionado.